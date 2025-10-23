رزيق يستعرض في جنيف تجربة الجزائر في دعم الشباب والمقاولاتية

استعرض وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، صباح اليوم الخميس، 23 أكتوبر، تجربة الجزائر في دعم الشباب والمقاولاتية، وهذا في جلسة حول “الشباب والاقتصاد الاخضر”، المنعقدة على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بقصر الأمم في جنيف.

وفقا لما أفادت به الوزارة، أبرز رزيق خلال مداخلته أن الجزائر جعلت من تمكين الشباب ركيزة أساسية في سياستها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة.

كما أوضح أن هذا القطاع يُعنى بمرافقة الشباب في جميع مراحل إنشاء مؤسساتهم، من الفكرة إلى التمويل، ثم التوسع والتصدير، وذلك ضمن مقاربة متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

مضيفا أنه وبعد خمس سنوات من إطلاق هذه التجربة، أصبحت الجزائر تضم مئات الشركات الناشئة الناشطة في مجالات التكنولوجيا، الزراعة الذكية، الطاقات المتجددة، والخدمات الرقمية، وهو ما يعكس نجاح السياسة الوطنية في تشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال بين الشباب، حسب المصدر ذاته.