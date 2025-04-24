رزيق يستقبل وفدا روسيا رفيع المستوى

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، الخميس، وفدًا روسيا رفيع المستوى، لتعزير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس الوفد سيرغي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة لروسيا، كما ضمّ كل من رئيس مجلس الأعمال الروسي–الجزائري، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية والمدير العام لمركز “إكسبو سنتر”، وسفير روسيا بالجزائر، ألكساي صولوماتينو.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وروسيا وحرص الجانبين على مواصلة تنسيق جهودهما الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري.