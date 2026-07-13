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اقتصاد

رزيق يستقبل وفدًا رسميًا عن مقاطعة خونان الصينية

الشروق أونلاين
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رزيق يستقبل وفدًا رسميًا عن مقاطعة خونان الصينية
وزارة التجارة الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الإثنين، 13 جويلية، بمقر الوزارة، وفدًا رسميًا عن مقاطعة خونان بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة نائبة حاكم حكومة مقاطعة خونان، تشانغ مين.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، استعرض الطرفان خلال اللقاء واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر والصين، لاسيما مع مقاطعة خونان، وبحث سبل تعزيز الشراكة في مجال التجارة، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين على إقامة شراكات مثمرة، بما يسهم في تنويع وترقية المبادلات التجارية.

كما أكد الطرفان، حسب المصدر ذاته، أهمية تكثيف التواصل بين أوساط الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر ومقاطعة خونان، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خدمة للمصالح المتبادلة، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-الصينية.

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