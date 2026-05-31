رزيق يشيد بجهود مستخدمي القطاع ويدعو إلى تعزيز العمل الجماعي

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، على لقاء معايدة جمعه بإطارات وموظفي وعمال القطاع، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستغل الوزير هذه المناسبة الدينية ليتقدم إلى جميع مستخدمي القطاع بأحر التهاني وأصدق التبريكات، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الإطارات والعمال من أجل تعزيز أداء القطاع، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للدولة.

كما دعا كمال رزيق إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي خدمة للمصلحة العامة، متمنيًا للجميع عيدًا مباركًا مليئًا بالخير واليمن والبركات، وأن يعيده الله على الجزائر بالأمن والاستقرار والازدهار.