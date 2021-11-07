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اقتصاد

رزيق يكشف حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال 2021

الشروق أونلاين
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رزيق يكشف حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال 2021

قال وزير التجارة كمال رزيق، أنه من المنتظر أن تصل الصادرات خارج المحروقات بنهاية السنة إلى 4.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجزائر تراهن على ديمومة هذا النمو خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رزيق في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الجزائر للاستثمار المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن “العبء الأكبر الذي يقع على عاتق الحكومة اليوم هو ديمومة النمو المسجل في مجال الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القادمة”.

وذكر في هذا السياق بأن الصادرات الجزائرية غير النفطية استطاعت في 2020 أن تتخطى عتبة 2 مليار دولار قبل أن ترتفع في 2021 إلى 3،4 مليار دولار إلى غاية سبتمبر، بينما ينتظر أن تتراوح بنهاية السنة بين 4 و4،5 مليار دولار.

وصرح قائلا : “نأمل في أن تتضاعف هذه الأرقام وأن نحافظ على صعودها في السنوات المقبلة”.

وأشار رزيق إلى أن هذه المعطيات تمهد للجزائر بأن ترفع حصتها في السوق الإفريقية والتي تقدر بـ300 مليار دولار.

وبهذا الشأن، أبرز المشاركة المرتقبة للمتعاملين الجزائريين في مختلف المعارض والتظاهرات التي ستنظم في إفريقيا للترويج للمنتجات الوطنية، لاسيما في جنوب إفريقيا والسنغال.

وفي معرض حديثه عن استراتيجية ترقية الصادرات، أشار الوزير إلى عملية “التطهير” الواسعة لمختلف النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال.

وأضاف أن هذه الورشة لا تزال متواصلة وتعرف حاليا نسبة تقدم تفوق 70 بالمائة.

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