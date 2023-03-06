رزيق يكشف حجم صادرات الجزائر من المشروبات

بلغ حجم صادرات الجزائر من المشروبات 20 مليون دولار مع العمل على مضاعفة الرقم خلال سنة 2023، حسب ما صرح به وزير التجارة كمال رزيق.

وفي تصريح صحفي خلال افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي لصناعة المشروبات، أكد رزيق أن حجم تصدير هذه المادة بلغ 20 مليون دولار مع السعي إلى مضاعفة الرقم إلى أقصى درجة ممكنة خلال سنة 2023.

وأوضح الوزير أن هذه الشعبة تجد لها مكانة بسبب التعويل عليها في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات نظرا لما تمتاز به من جودة عالية وكفاءة ونوعية.