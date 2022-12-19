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الجزائر

رزيق يكشف عن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في 2022 و2023

الشروق أونلاين
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رزيق يكشف عن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في 2022 و2023
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ارتفاع قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

بلغت قيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات 6 مليار دولار، في الأشهر الـ11 الأولى من 2022. حسب ما ذكره وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق.

جاء ذلك في تصريح لرزيق، على هامش جولة في الجناح المركزي لمعرض الإنتاج الجزائري يوم الإثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال رزيق في تصريحه إن صادرات البلاد خارج المحروقات فاقت 6 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022. وأرجع الوزير ذلك إلى “تطوير المنتجات المحلية وتحسين نوعيتها”.

واعتبر الوزير أن هذا الرقم “قد تحقق بفضل استراتيجية رئيس الجمهورية، التي أعطت ثمارها بعد 3 سنوات من انتخابه رئيسا للبلاد”.

“ويمكن أن تتضاعف قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في 2023، لتبلغ أكثر من 15 مليار دولار”، يضيف رزيق.

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