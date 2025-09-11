-- -- -- / -- -- --
عقب اختتام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية

رزيق يودع الرئيس النيجيري الأسبق أوباسانجو

محمد فاسي
ودع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، رفقة محافظ المعرض الإفريقي للتجارة البينية السفير العربي لطرش، اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي للتظاهرة ورئيس نيجيريا الأسبق، أولوسيغون أوباسانجو.

وجرى التوديع، على هامش اختتام فعاليات هذا الموعد الاقتصادي القاري البارز الذي احتضنته الجزائر، والذي شكل فضاءً لتعزيز المبادلات التجارية وترقية الشراكات بين مختلف الفاعلين الأفارقة.

وأشاد رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية ورئيس نيجيريا الأسبق، أوليسيجون أوباسانجو، أمس الأربعاء بالدور “الاستثنائي” الذي لعبته الجزائر في إنجاح الطبعة الرابعة من المعرض، مؤكدا أنها رفعت الحدث إلى مستوى “الامتياز الحقيقي” وجعلته يتجاوز كل التوقعات.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم اختتام المعرض، عبّر أوباسانجو عن تقديره العميق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية والشعب الجزائري، مشددا على أن “الضيافة وروح العمل الجماعي التي سادت التحضير والتنظيم كانت مفتاح النجاح”. وأضاف: “يمكنني الآن القول إننا لم نحقق الأهداف فقط، بل تجاوزناها، وأثبتنا قوة إفريقيا حين نسير معا نحو هدف موحد”.

