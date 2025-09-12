رزيق يودّع الرئيس الجديد للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير

قام وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الجمعة 12 سبتمبر، بتوديع كل من الرئيس الجديد للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) جورج إيلومبي، ورئيس قطاع التمويل والاستثمار والتجارة والشراكات بالبنك، أيمن الزغبي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، عبّر جورج إيلومبي عن خالص امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظيا بها في الجزائر، مثمنا نجاح الطبعة الرابعة للمعرض الافريقي للتجارة البينية والتنظيم المحكم والنتائج الإيجابية التي أسفر عنها. كما لفت إلى أن هذه الطبعة ستساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الإفريقية.