رزيق يوقع اتفاقا تجاريا مع وزير التجارة التشادي

بهدف تطوير المبادلات التجارية بين الجزائر وتشتاد

تم اليوم الخميس، 23 أفريل، التوقيع على اتفاق تجاري ثنائي بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ووزارة التجارة والصناعة لجمهورية تشاد.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، وقع الاتفاق كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير التجارة والصناعة لجمهورية تشاد، جيبولو فانكا ماتيو، (نيابة عنه وزير الرعاية الصحية).

ويهدف هذا الاتفاق الاتجاري الثنائي إلى تعزيز وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وترقية التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.