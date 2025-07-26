رزيق يُمثل الرئيس تبون في قمة الغذاء بأديس أبابا

يُشارك وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، في أشغال الطبعة الثانية لقمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة (UNFSS+4)، التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من 27 إلى 29 جويلية 2025، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذه المشاركة تندرج في إطار التزام الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، بدعم الجهود الدولية لبناء أنظمة غذائية مستدامة، عادلة، ومرنة، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الغذائي، التغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية العالمية.

وتُعد القمة محطة مفصلية لتقييم مدى التقدم المُحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء لعام 2021، وتنسيق الجهود بين الدول لتطوير حلول ملموسة تضمن الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تمثل فرصة لتبادل التجارب حول التحول الغذائي، الابتكار الزراعي، وتمويل السياسات الغذائية في الدول النامية.

ومن المرتقب أن يعقد الوزير كمال رزيق لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين، إلى جانب مشاركته في جلسات رسمية يستعرض خلالها رؤية الجزائر ومقترحاتها لتعزيز الأمن الغذائي، بما يشمل تنويع الإنتاج الزراعي، ترقية سلاسل الإمداد، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الفلاحي والغذائي.

وتسعى الجزائر، من خلال هذا الحضور، إلى تثبيت موقعها كشريك استراتيجي في الجهود الإقليمية والدولية لضمان الأمن الغذائي، وتوسيع آفاق التعاون في إفريقيا والعالم العربي.