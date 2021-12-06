رزيق: 388 ألف منتج قابل للتصدير ولن نسمح باستراد ما هو متوفر

أعلن وزير التجارة كمال رزيق، الإثنين، عن إطلاق موقع الكتروني يسمح بمعرفة كل المنتجات المحلية القابلة للتصدير، مؤكدا أنه لن يسمح مستقبلا باستيراد أي منتج متوفر محليا.

وأوضح الوزير خلال اشرافه على افتتاح معرض التصدير والإستراد بولاية البليدة أن الموقع يهم المصدرين والمستوردين على حد سواء، مشيرا إلى أنه يحتوي على أكثر من 10 آلاف و200 مؤسسة جزائرية و388 ألف منتوج محلي.

ودعا رزيق كل المهتمين بالتصدير إلى الولوج إلى هذه الأرضية لمعرفة كل المواد القابلة للتصدير، موضحا أن هذا الأخير ليس مربوط بتخصص معين أو منتج محدد حيث يمكن للمصدر أن يسوق لأكثر من منتج.

وفي هذا الصدد قال المتحدث ذاته إنه تم إنشاء رمز جديد لصاحب مؤسسة التصدير يمكن من خلاله أن يصدر المعني ما يريد من منتوج بنفس السجل.

وبالنسبة للإستراد طالب المسؤول الأول عن القطاع هذه الفئة ايضا بزيارة هذا الموقع والإطلاع على المنتوجات المتاحة لأنه سيمنع عليهم مستقبلا استيراد أي منتج متوفر محليا.