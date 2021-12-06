-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

رزيق: 388 ألف منتج قابل للتصدير ولن نسمح باستراد ما هو متوفر

الشروق أونلاين
  • 660
  • 0
رزيق: 388 ألف منتج قابل للتصدير ولن نسمح باستراد ما هو متوفر

أعلن وزير التجارة كمال رزيق، الإثنين، عن إطلاق موقع الكتروني يسمح بمعرفة كل المنتجات المحلية القابلة للتصدير، مؤكدا أنه لن يسمح مستقبلا باستيراد أي منتج متوفر محليا.

وأوضح الوزير خلال اشرافه على افتتاح معرض التصدير والإستراد بولاية البليدة أن الموقع يهم المصدرين والمستوردين على حد سواء، مشيرا إلى أنه يحتوي على أكثر من 10 آلاف و200 مؤسسة جزائرية و388 ألف منتوج محلي.

ودعا رزيق كل المهتمين بالتصدير إلى الولوج إلى هذه الأرضية لمعرفة كل المواد القابلة للتصدير، موضحا أن هذا الأخير ليس مربوط بتخصص معين أو منتج محدد حيث يمكن للمصدر أن يسوق لأكثر من منتج.

وفي هذا الصدد قال المتحدث ذاته إنه تم إنشاء رمز جديد لصاحب مؤسسة التصدير يمكن من خلاله أن يصدر المعني ما يريد من منتوج بنفس السجل.

وبالنسبة للإستراد طالب المسؤول الأول عن القطاع هذه الفئة ايضا بزيارة هذا الموقع والإطلاع على المنتوجات المتاحة لأنه سيمنع عليهم مستقبلا استيراد أي منتج متوفر محليا.

مقالات ذات صلة
مباحثات جزائرية تركية لتعزيز التعاون في قطاع السياحة

مباحثات جزائرية تركية لتعزيز التعاون في قطاع السياحة

الوزير الأول: استرجاع كل العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين

الوزير الأول: استرجاع كل العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين

290 ألف مليار التهمتها المؤسسات العمومية

290 ألف مليار التهمتها المؤسسات العمومية

زيادات فجائية في أسعار المواد الاستهلاكية

زيادات فجائية في أسعار المواد الاستهلاكية

13 ألف مليار دينار ضرائب غير محصّلة!

13 ألف مليار دينار ضرائب غير محصّلة!

توقّع ارتفاع أسعار الهواتف النقالة بـ 40 بالمائة بداية السنة

توقّع ارتفاع أسعار الهواتف النقالة بـ 40 بالمائة بداية السنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد