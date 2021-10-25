رزيق: 6000 مستورد وهمي عبر الوطن!

عمليات التطهير متواصلة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، الاثنين بالبليدة، أن مصالحه أحصت نحو 6000 مستورد وهمي عبر الوطن خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح رزيق لدى افتتاحه أشغال يوم إعلامي حول “دور الإعلام في ترقية الصادرات خارج المحروقات” أن عملية التطهير التي باشرتها الحكومة مكنت من إحصاء نحو 6000 مستورد وهمي كانوا ينشطون بسجلات تجارية وهمية أو مؤجرة.

وقال الوزير أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة لتطهير هذا المجال خلال سنوات 2016 و2017 و2018 مكنت من تقليص عدد المستوردين على المستوى الوطني من 45 ألف مستورد إلى 15 ألف مستورد، وهو العدد المرشح للانخفاض إلى 9000 مستورد خلال الأيام القليلة القادمة.

وبالمناسبة، أشاد وزير التجارة بالنتائج المحققة في مجال ترقية الصادرات خارج مجال المحروقات والذي بلغ نهاية شهرسبتمبر المنصرم 3.4 مليار دج والمتوقع ارتفاعها إلى 4 مليار دج مع نهاية السنة الجارية.

وحسب ذات المسؤول، لم يسبق للجزائر أن حققت نتائج مماثلة في حجم الصادرات خارج مجال المحروقات، مذكرا أن رفع الصادرات خارج المحروقات هو ضمن التزامات رئيس الجمهورية.

وأضاف رزيق أن التحدي الواجب رفعه حاليا هو المحافظة على هذه النتائج التي تعد “مؤشرا لتعافي الاقتصاد الوطني و حقيق اقتصاد قوي قائم بصادرات قوية”.

و. ع