رسائل جديدة من ويتكوف إلى حماس.. هل تفتح الباب لصفقة شاملة؟

كشفت تقارير إعلامية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقل رسائل جديدة إلى حركة حماس، عبر وسيط سبق له التعامل مع حماس.

وكشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المبعوث ستيف ويتكوف، نقل رسائل إلى حركة حماس تتعلق بمقترح صفقة شاملة تشمل إنهاء الحرب على قطاع غزة.

بحسب “أكسيوس”، فإن الرسائل التي حملها ويتكوف تضمنت مقترحًا شاملًا يقوم على مبدأ “الإفراج عن جميع المحتجزين الصهاينة مقابل وقف كامل للحرب في غزة”، في محاولة لإعادة إحياء مسار المفاوضات الذي تعطل لأشهر.

كما ذكر موقع أكسيوس، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقل رسائل إلى حركة حماس عبر الناشط الصهيوني غيرشون باسكين، بشأن اتفاق شامل للإفراج عن جميع المحتجزين الـ48 المتبقين مقابل إنهاء الحرب.

وأكد الموقع وفقا لمصدر وصفه بالمطلع، أن باسكين على اتصال مع القيادي في حماس غازي حمد، الذي سبق أن كان على اتصال به وساعد في نقل رسائل خلال مفاوضات إطلاق سراح جلعاد شاليط قبل أكثر من عشرة سنوات، بحسب الموقع.

من جهتها كشفت وسائل إعلام عربية أن الاقتراح الذي نقله ويتكوف إلى حماس عبر باسكين يتضمن عدة “مبادئ عامة” لمقترح شامل.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت السبت باستئناف المحادثات بين الإدارة الأميركية وحركة حماس، خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر أميركية وعربية قولها إن المحادثات بين واشنطن وحماس، استؤنفت في الأيام الأخيرة، لكن واشنطن لن تمنع الكيان من التقدم نحو مدينة غزة.

ويوم الجمعة، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، قائلًا إن الولايات المتحدة تُجري “مفاوضات عميقة مع حماس”.

وحذر ترامب في تصريحاته حركة حماس قائلا: “أطلقوا سراح الجميع فورًا، وعندها ستصيبكم أمور أفضل بكثير. لكن إن لم تُطلقوا سراحهم، فسيكون الوضع صعبًا وغير سار”.

وكانت حماس قد أعلنت السبت أنها منفتحة على أي مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم للنار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إنها تجدد التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف النار في 18 أوت الماضي، مؤكدة استعدادها “لأي أفكار أو مقترحات” تحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من القطاع.