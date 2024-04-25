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رياضة

رسائل خادشة للحياء تُهدّد مصير مُدرّب غينيا للإناث

الشروق الرياضي
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رسائل خادشة للحياء تُهدّد مصير مُدرّب غينيا للإناث

فتح اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم تحقيقا ضد مدرّب منتخب بلادها إناث لِفئة أقلّ من 20 سنة، بِتهمة تورّطه في فضيحة أخلاقية.

ويُواجه المدرّب الغيني سيكوبا كامارا تهمة التحرّش الجنسي، بِلاعبات يُشرف عليهن في منتخب الوسطيات، تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة.

وفي أحدث تقرير نشره موقع “غينيا نيوز”، فإن المدرّب سيكوبا كامارا كان يبعث رسائل خادشة للحياء لِهؤلاء اللاعبات، وأن اتحاد الكرة المحلّي أوقفه عن العمل، وفتح تحقيقا بِشأن هذه الحادثة.

للإشارة، فإن منتخب هذا البلد لكن الفريق الخاص بِصنف أكابر رجال، تنتظره مباراة مع “مُحاربي الصّحراء” بِالجزائر في مطلع جوان المقبل، ضمن إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

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