رسائل “دموية” تثير مخاوف الجالية المسلمة في هولندا.. ما القصة؟

تلقتها 9 مساجد في مدن مختلفة

تلقت عدة مساجد في هولندا رسائل تهديدية ملطخة بالدماء ورسومات كاريكاتورية مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أثار قلقا بين الجالية المسلمة.

ووفقًا لصحيفة “إيه دي” الهولندية اليومية، تقع المساجد المستهدفة في روتردام، وآيندهوفن، وأرنهيم، وتيلبورغ، ولاهاي.

احتوت هذه الرسائل على ألفاظ تشهيرية، وإهانات لسيد الخلق في محاولة يائسة للإساءة إليه.

واعتبر يورام فان كلافيرين، من رابطة المساجد الوطنية، في تصريح لهيئة الإذاعة العامة الهولندية بأن هذا الأمر “يعتبر شكلا من أشكال الترهيب والتهديد”.

تابع: “الرسائل مليئة بخطاب الكراهية، حتى أن إحدى الرسائل في روتردام أشارت إلى “الأيام الأخيرة للإسلام في أوروبا”.”

وأضاف فان كلافيرين أن الحادثة أعادت إلى الأذهان ذكريات مؤلمة لهجمات عنيفة سابقة على المسلمين، بما في ذلك الهجوم الإرهابي عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش، نيوزيلندا، والذي أودى بحياة 51 شخصا، ومقتل أحد المصلين أثناء الصلاة في فرنسا في وقت سابق من هذا العام.

لافتا إلى أن الترهيب غالبا ما يبدأ بالمكالمات الهاتفية والرسائل، حيث تضمنت هذه الرسائل نصوصًا مزعجة للغاية.

وأشار اتحاد المساجد، إلى أن الجاليات المسلمة في هولندا تواجه بانتظام مضايقات، مثل الإساءة اللفظية والبصق على المصلين خارج المساجد.

من أجل ذلك، يتواصل المسؤولين عن المساجد مع البلديات المحلية بشأن تدابير السلامة المحتملة.

وفي روتردام، عُقدت مناقشات فورية مع رئيسة البلدية كارولا شوتن، وفقًا لفان كلافيرين، مضيفا: “سألنا عن إمكانية اتخاذ تدابير أمنية جديدة، والسلطات تدرس ذلك الآن”، بحسب موقع anews.