رسائل سرية للأميرة ديانا تعرض للبيع في مزاد علني

أعلن في بريطانيا عن مزاد علني لبيع رسائل سرية للأميرة الراحلة ديانا التي من المتوقع أن تحصد111 ألف دولار.

وتكشف الرسائل النادرة التي أرسلتها أميرة ويلز إلى صديقيها سوزي وطارق قاسم، تفاصيل حول طلاقها من الملك تشارلز، والألم الذي تسبب لها فيه.

ومن المقرر أن يتم عرض حوالي 32 رسالة وبطاقة للبيع كتبتها ديانا بين سنتي1995 و1996للزوجين سوزي وطارق قاسم، اللذين التقهما لأول مرة في أوت 1995 خلال زياراتها إلى مستشفى رويال برومبتون.

وسيتم تقديم الأموال إلى جمعيات خيرية مختلفة كانت ديانا، التي توفيت في عام 1997، قد دعمتها خلال حياتها.

وتعرض عائلة قاسم المذكرات، التي يُقدر بيعها بحوالي 111 ألف دولار في 16 فيفريفي دار المزادات ومقرها كورنوال.

إحدى الملاحظات التي سيتم بيعها مؤرخة في 28 أفريل 1996، وصفت مشاعر ديانا خلال علاقتها المتوترة مع تشارل.

وكتبت ديانا في إحدى الرسائل “أعاني من أوقات عصيبة والضغط الشديد من جميع الجهات”.

وتابعت “أحيانا، من الصعب جدا إبقاء رأس المرء مرفوعا، واليوم أنا على ركبتي وأشتاق فقط إلى أن يمر هذا الطلاق لأن التكلفة المحتملة هائلة”.

في إحدى رسائلها،باحتدياناصديقيها أن هاتفها يتعرض للتنصتمن العائلة المالكة التي تحاول إيذائهاوهو ما جعلها تشعر بالقلق، وفق ما نشره موقع “نيويورك بوست”.

وفي 20 ماي 1996 كتبت الأميرة الراحلة لـ” سوزي”: “نظرا لأنني لا أمتلك هاتفا محمولا، فمن الصعب مناقشة القضايا الشخصية، حيث أقومبتسجيل سطوري هنا باستمرار وتمريرها”.

في رسالة مكتوبة في 19 ديسمبر 1995 – بعد يوم من إخطار الملكة إليزابيث لتشارلز وديانا بالطلاق – فكرت ديانا في مدى استمتاعها برفقة عائلة قاسم: “لاأريد الابتعاد عن هذه العائلة المحبة”.

وقالت دار المزادات: “سوزي وطارق يشعران بامتياز كبير لأنهما أتيحت لهما فرصة التعرف على الأميرة عن قرب”.

مضيفة:”ملكية هذه الوثائق المؤثرة هي مسؤولية لا يرغب آل قاسم في نقلها إلى أبنائهم أو أحفادهم،لذلك تود عائلة قاسم منح الآخرين فرصة الحصول على تذكار للأميرة”.