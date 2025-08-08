رسائل وروابط مجهولة توقع العشرات في المحظور

تخترق الهواتف وتسرق صور وفيديوهات الضحايا على "تيليغرام" و"واتساب"

تعتبر بعض الروابط والرسائل المجهولة التي نتلقاها على تطبيقي “تيليغرام” و”واتساب” خصوصا، وسيلة للنصب والاحتيال وسرقة أموال الغير إلكترونيا، وهو ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر، لأن نقرة زر على هذا الرابط قد تتسبّب في اختراق حسابك بالكامل وسرقة بياناتك الشخصية وصورك.

تحذّر المصالح الأمنية المختصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، مؤخرا، من خطر صفحات مزوّرة شبيهة بـ”تيليغرام” أو “الفايس بوك” والتي ترسل للضحايا تطبيقات وهمية من خلال قنوات ومجموعات وروابط، تدّعي أنها تحذيرات أو صور “فضيحة” للضحية، بينما هي مجرد عملية نصب، يستولي فيها المحتالون على البيانات الشخصية والأرقام السرية، وصور وفيديوهات الضحايا الموجودة في هواتفهم الشخصية، ثم يتعرضون للتهديد والابتزاز.

وأوقعت مثل هذه العصابات الكثير من الضحايا مؤخرا، والذين تقدموا ببلاغات للمصالح الأمنية.

قورين: احتيال خطير.. ولا يجب الضغط أو تحميل أي رابط حتى من أصدقائك

ومن ضحايا تطبيق “تيليغرام”، طالبة جامعية من ولاية بجاية، والتي كانت تستخدم التطبيق لتتبّع قنوات دراسية وبعض المجموعات الثقافية، ومرة استقبلت المعنية رسالة من حساب مجهول على تطبيق “تيليغرام”، يدعّي فيه أحدهم أن صورها منشورة في مجموعة مشبوهة، وقال لها “سأرسل لك رابطا لتتأكدي من كلامي، أو ملف “صورة zip”. الفتاة ومن شدة صدمتها وخوفها، فتحت الرابط الذي بعثه لها المجهول مباشرة من هاتفها، وهذا الرابط فتح صفحة تشبه تماما موقع “تيليغرام” الرسمي، وطلب منها تسجيل الدخول، بحيث أدخلت رقمها وكود التفعيل، وساعتها تم اختراق حسابها بالكامل، أين تم تحميل جميع الصور من محادثاتها الخاصة، بما فيها صور أرسلتها لصديقاتها.

وشرع الشخص المخترق في إرسال رسائل لجهات الاتصال بالفتاة يطلب منهم تحويل “فليكسي”، مستخدما أسلوبها في الكتابة، والأخطر أنه طلب منها أموالا وإلا سينشر صورها الشخصية جدا على “الفايس بوك”.

المعنية أودعت شكوى، أين علمت في مركز الشرطة بوجود عديد الضحايا، لمثل هذه الاختراقات.

يدعّون أن صورك منشورة على رابط معين.. لتنقر عليه

وقصة مشابهة أخرى لشاب من ولاية البليدة، تلقى رسالة مجهولة على تطبيق “واتساب” من رقم جزائري غير معروف، مضمونها وجود فيديو محرج لهذا الشاب بـ”الفايس بوك”،

وأرسل له الشخص المجهول رابط الفيديو.

وبمجرد ضغط الضحية على الرابط مباشرة من هاتفه، تم تحميل تطبيق صغير الحجم اسمهVideo Viewer Pro. النظام طلب منه تفعيل “مصدر غير معروف” لتثبيت التطبيق، فوافق من دون تفكير. بعدها بدقائق، اختفت صور شخصية للشاب من هاتفه، ووصلته تنبيهات غريبة على “الفايس بوك” و”إنستغرام” من أجهزة جديدة. وفي نفس اليوم، بدأت تصل لأصدقائه وأقاربه رسائل غريبة من حسابه على “الفايس بوك”، منها “شوف هاذ الصور، فضيحة كبيرة راهي تدور عندك!”.

أحد أصدقائه رد على الرسالة، ثم اخترق هو الآخر، وفي غضون 24 ساعة، كانت صور الشاب الخاصة، وحتى مقاطع فيديو شخصية، بيد شخص مجهول هدّده عبر “تيليغرام” بإرسال الأموال أو فضحه.

وفي الموضوع، يؤكد المهتم بالرقمية ومصمم مواقع وتطبيقات، كريم قورين لـ”الشروق”، بأن قصص اختراق الهواتف باتت أسلوبا منتشرا مؤخرا، مصدره أشخاص أو مجموعات إجرامية داخل أو خارج الجزائر، تستهدف الشباب والفتيات خاصة.

ويقول، بأن الطريقة الاحتيالية تتم عن طريق إرسال رابط خبيث يكون عادة ملفا أو موقعا زائفا. وبمجرد نقرك على زر التثبيت، يحصل التطبيق على صلاحيات دخول للمعرض والكاميرا والميكروفون الخاص بهاتفك الشخصي، وتسرق الصور، الفيديوهات، وجهات الاتصال بك، بعدها تبدأ عملية الابتزاز.

وينصح قورين بعدم تثبيت أي تطبيقات خارج متجر Google Play، مع تجنّب الضغط على أي رابط غريب من شخص لا تعرفه، حتى ولو وصلك من أصدقائك ومن رقم جزائري. وضرورة استعمال برامج حماية قوية وتحديثات أمنية منتظمة، وأضاف: “وفي حال شعرت بالاختراق، افصل النت فورا، واذهب إلى مختص تقني لإزالة التهديد”.