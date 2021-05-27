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نشطاء تداولوها بتأثر بالغ

رسالة أستاذة صححت آخر ورقة امتحان لتلميذها بعد وفاته!

نادية شريف
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رسالة أستاذة صححت آخر ورقة امتحان لتلميذها بعد وفاته!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بتأثر بالغ رسالة أستاذة صححت آخر ورقة امتحان لأحد تلامذتها بعد وفاته.

وجاء في رسالة الأستاذة التي أرفقتها بصورة لورقة الإمتحان التي تحصل فيها التلميذ على العلامة الكاملة: “إنا لله و إنا اليه راجعون.. اليوم صححت آخر امتحان في اللغة الانجليزية لتلميذي المرحوم محمد وليد لقروشة الذي يدرس بمعهد السلام مستوى الثانية بكالوريا شعبة الاقتصاد.

وأضافت: “ستبقى خالدا في ذاكرتنا.. رحمك الله أيها البطل وأسكنك فسيح جناته. المرجو الدعاء له بالرحمة”.

وكان معهد السلام للتربية والتعليم بالمغرب قد نشر عبر حسابه على فيسبوك خبر وفاة الطالب وليد لقروشة في الـ 21 من ماي الجاري متأثرا بمرض لم يدم طويلا.

وتفاعل ناشطون مع الرسالة المؤثرة وتداولوها بتأثر كبير وعلى نطاق واسع، حيث تأسف الكثيرون لوفاته وهو في بداية حياته، ودعا له آخرون بالرحمة والمغفرة.

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