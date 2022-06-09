رسالة أشبه بـ “اللّغز” من رئيس الفيفا إلى عمارة

نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، رسالة بعثها رئيس “الفيفا” جياني أنتفوتينو، يُهنّئ فيها أسرة نادي شباب بلوزداد بعد التتويج التاسع بِلقب البطولة الوطنية.

وإذا كان مثل هذا النّوع من الرّسائل تقتضيه “بروتوكولات” الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلّا أن ما بعثه أنفونتينو حمل في جوفه لغزا، له صلة بِأعلى الهرم في هيئة دالي إبراهيم للعبة.

وذيّل جياني أنفونتينو رسالته مُخاطبا شرف الدين عمارة رئيس “الفاف”، بِالعبارة التالية: “آمل أن ألتقي بكم مرّة أخرى في أقرب وقت. وأرجو أن تقبل منّي سيّدي الرّئيس، أصدق المشاعر”.

وكان شرف الدين عمارة قد صرّح لِوسائل الإعلام، بعد أن رمى المنشفة في مطلع أفريل الماضي، بِأن رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو اتّصل به، وطلب منه مواصلة المهام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى نهاية العهدة في ربيع 2025، على الأقلّ.

ومعلوم أن رئيس “الفيفا” يتضامن بِطريقة “شبه ميكانيكية” مع نظرائه في اتحادات الكرة عبر أرجاء المعمورة، لأنهم ورقة انتخابية ثمينة (هم مَن ينتخبون رئيس الفيفا). وبِهذا الصّدد، يطمح جياني أنفونتينو إلى عهدة ثالثة على رأس “الفيفا” في انتخابات عام 2023 (اللوائح تسمح له بِالترشّح لِولاية ثالثة وأخيرة).

وتأتي هذه الرّسالة “اللّغز”، في وقت بات يُؤمن فيه النّاقمون على شرف الدين عمارة، بِأن أيّام ابن تبسة في رئاسة “الفاف” صارت معدودة.