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رسالة إلى أسرة الجامعة من الوزير الجديد.. هذا ما قال فيها

الشروق أونلاين
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رسالة إلى أسرة الجامعة من الوزير الجديد.. هذا ما قال فيها
أرشيف
وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري

وجّه البروفيسور كمال بيداري الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي، رسالة إلى الأسرة الجامعية، أكد فيها استعداده للتشاور الدائم مع جميع الفاعلين في القطاع.

وجاء في رسالة بيداري عالم الجيوفيزياء، ورئيس جامعة المسيلة، الذي خلف عبد الباقي بن زيان، في التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الرئيس تبون:”شاءت الأقدار أن يتم تعييني وزيرا.. بعد مسيرة طويلة في خدمة التعليم”.

وقال بيداري في الرسالة التي وجهها إلى الأساتذة والطلبة إلى جانب إطارات القطاع:”أكتب إليكم مباشرة أنتم أعضاء الأسرة الجامعية، بصفتي قبل كل شيئ أستاذا جامعيا، مفعما بالطموح.. لخدمة بلادنا”.

وأضاف:”من منطلق تخصصي في الفيزياء والرياضيات.. تستند فكرة مسؤولياتي الجديدة على العمل الدؤوب والمستمر، والقائم على التشاور الدائم، حتى لا نترك الفرصة لأي شيئ يعيق مسيرة عملنا”.

وتابع يقول:”أنا على يقين من أنني لن أتمكن من تنفيذ مهمتي بالشكل الصحيح والمناسب، دون دعمكم ومساهمتكم الفعالة”.

قبل أن يختم قائلا:”أحيّي فيكم مقدّما مشاركتكم الفعالة في تعزيز مكانة جامعتنا، والارتقاء بها.. من أجل تحقيق النقلة النوعية التي من شأنها تعزيز الثروة، والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد”.

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