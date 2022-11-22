رسالة تحفيز من روماريو إلى نيمار مع انطلاق المونديال

وجه النجم البرازيلي السابق روماريو رسالة تحفيزية، إلى نيمار دا سيلفا، عبّر فيها عن ثقته في النجم الحالي لقيادة المنتخب إلى التتويج باللقب السادس.

ونشرت رسالة روماريو، على “The Players Tribune Brazil” وهو موقع لرياضيين برازيليين سابقين، كما نشرها النجم البرازيلي السابق على حسابه الخاص.

وقال روماريو المتوج بكأس العالم ولقب الهداف في نسخة مونديال 1994، إنه على نيمار أن يترك كل الانتقادات جانبا ويركز على المنتخب لنيل اللقب.

وأضاف روماريو، مخاطبا نيمار: “لقد صنعت قصتي وأثق أنك ستفعل الشيء نفسه، نحن لا ندين لأحد بأي شيء والجماهير البرازيلية تقف دائما إلى جانبنا عندما تشعر برغبتنا في الفوز”.

واختتم روماريو رسالته بتحفيز كبير لنيمار، عندما قال : “لا أحد يستحق أن يجلب اللقب السادس إلى الوطن أكثر منك، أنا أثق بك، وكل البرازيل تثق بك”.

ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره في مونديال قطر 2022 ، بمواجهة منتخب صربيا الخميس المقبل، لحساب الجولة الأولى من المجموعة السابعة، التي تضم أيضا سويسرا والكاميرون.