رسالة تحفيز من روماريو إلى نيمار مع انطلاق المونديال
وجه النجم البرازيلي السابق روماريو رسالة تحفيزية، إلى نيمار دا سيلفا، عبّر فيها عن ثقته في النجم الحالي لقيادة المنتخب إلى التتويج باللقب السادس.
ونشرت رسالة روماريو، على “The Players Tribune Brazil” وهو موقع لرياضيين برازيليين سابقين، كما نشرها النجم البرازيلي السابق على حسابه الخاص.
Carta ao @neymarjr
Tá chegando a hora, hein? Sei que você já deve, a essa altura do campeonato, ter escutado muita bobagem, muita crítica, muita encheção de saco de gente que vive de dar opinião na vida e na carreira dos outros. Segue…https://t.co/gUPOpgY7WY pic.twitter.com/DKvwspY4x7
— Romário (@RomarioOnze) November 21, 2022
وقال روماريو المتوج بكأس العالم ولقب الهداف في نسخة مونديال 1994، إنه على نيمار أن يترك كل الانتقادات جانبا ويركز على المنتخب لنيل اللقب.
🎙Romario to Neymar:
“No one more than you deserves to bring Hexa home.” pic.twitter.com/eVWMf7gMql
— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 21, 2022
وأضاف روماريو، مخاطبا نيمار: “لقد صنعت قصتي وأثق أنك ستفعل الشيء نفسه، نحن لا ندين لأحد بأي شيء والجماهير البرازيلية تقف دائما إلى جانبنا عندما تشعر برغبتنا في الفوز”.
“Sendo quem a gente é, nunca podemos fugir à responsabilidade de bater no peito e pedir a bola na hora que a Seleção mais precisar.”
Na semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo, @RomarioOnze tem um recado para @neymarjr.https://t.co/WVG2IvGqs8
— The Players’ Tribune Brasil (@TPTBrasil) November 21, 2022
واختتم روماريو رسالته بتحفيز كبير لنيمار، عندما قال : “لا أحد يستحق أن يجلب اللقب السادس إلى الوطن أكثر منك، أنا أثق بك، وكل البرازيل تثق بك”.
ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره في مونديال قطر 2022 ، بمواجهة منتخب صربيا الخميس المقبل، لحساب الجولة الأولى من المجموعة السابعة، التي تضم أيضا سويسرا والكاميرون.