بتوجيه من رئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين، دريسا سوادوغو المستشار الخاص لرئيس الفترة الانتقالية في بوركينافاسو.

ويجري سوادوغو زيارة عمل إلى الجزائر بصفته مبعوثاُ خاصاً، حيث سلّم الوزير عطاف رسالة خطية إلى الرئيس تبون، من الرئيس الانتقالي لبوركينافاسو النقيب إبراهيم تراوري.

“وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر وبوركينافاسو وآفاق تعزيزها، عبر تهيئة الظروف المواتية لتدشين حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بين البلدين”.

كما تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى “مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي. لا سيما الوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي”.

وفي هذا الإطار، تناول الجانبان “ملف الصحراء الغربية في جميع جوانبه، كقضية تصفية استعمار يتوجب حلّها على أساس تمكين الشعب الصحراوي من التمتع الفعلي بحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال”.