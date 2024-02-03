رسالة خطية من الرئيس تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي سلمها وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجاء في بيان للخارجية “بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، صباح اليوم بطرابلس، حاملاً رسالةً خطية من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، السيد محمد يونس المنفي.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا، وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي.