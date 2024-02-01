-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رسالة خطية من الرئيس تبون إلى قيس سعيّد

الشروق أونلاين
  • 218
  • 0
رسالة خطية من الرئيس تبون إلى قيس سعيّد
أرشيف
الرئيس تبون مع نظيره التونسي

بصفته مبعوثا خاصاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حلَّ وزير الخارجية أحمد عطاف مساء الخميس بتونس. في زيارة رسمية يقوم بها إلى البلاد.

ومن المنتظر أن يُستقبل الوزير أحمد عطاف يوم الجمعة، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد. لتسليمه رسالة خطية من الرئيس تبون، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

كما يعقد وزير الخارجية الجزائري بمناسبة زيارته إلى تونس، جلسة عمل مع نظيره التونسي نبيل عمار، يقول بيان الوزارة.

“وتأتي هذه الزيارة، في إطار تجسيد ما يحدو قائدي البلدين الشقيقين، من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية التونسية”، يضيف البيان.

كما تهدف زيارة عطاف إلى “مدّ هذا الزخم، بكل سبل الدعم. لتحقيق نظرتهما (الرئيس تبون ونظيره التونسي) الطموحة، الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية”.

مقالات ذات صلة
الأخبار الرياضية

الأخبار الرياضية

5 قتلى في حادث مرور بعين الدفلى

5 قتلى في حادث مرور بعين الدفلى

تكوين 261 مفتش في الرياضيات والكفاءات الرقمية

تكوين 261 مفتش في الرياضيات والكفاءات الرقمية

ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الصينية.. هذا ما دعا إليه بلعريبي

ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الصينية.. هذا ما دعا إليه بلعريبي

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 31 جانفي 2024

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 31 جانفي 2024

الجزائر تحشد الاستثمار في البنى التحتية والمنشآت القاعدية

الجزائر تحشد الاستثمار في البنى التحتية والمنشآت القاعدية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد