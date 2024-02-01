رسالة خطية من الرئيس تبون إلى قيس سعيّد

بصفته مبعوثا خاصاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حلَّ وزير الخارجية أحمد عطاف مساء الخميس بتونس. في زيارة رسمية يقوم بها إلى البلاد.

ومن المنتظر أن يُستقبل الوزير أحمد عطاف يوم الجمعة، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد. لتسليمه رسالة خطية من الرئيس تبون، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

كما يعقد وزير الخارجية الجزائري بمناسبة زيارته إلى تونس، جلسة عمل مع نظيره التونسي نبيل عمار، يقول بيان الوزارة.

“وتأتي هذه الزيارة، في إطار تجسيد ما يحدو قائدي البلدين الشقيقين، من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية التونسية”، يضيف البيان.

كما تهدف زيارة عطاف إلى “مدّ هذا الزخم، بكل سبل الدعم. لتحقيق نظرتهما (الرئيس تبون ونظيره التونسي) الطموحة، الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية”.