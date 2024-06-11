رسالة خطيّة من الرئيس تبون إلى نظيره التركي

بتكليف من رئيس الجمهورية، قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى تركيا. سلّم خلالها رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي الرسالة، حسب ما أورده بيان للخارجية، في إطار التواصل بين قائدي البلدين والتنسيق بينهما. للدفع بالعلاقات الجزائرية التركية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وقد تم خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. وما تشهده من حركية إيجابية، فضلا عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل الصحراوي.

وفي الختام، حمّل الرئيس رجب طيب أردوغان الوزير أحمد عطاف نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون. معربا عن تطلعه للقاء به في المستقبل القريب، ومواصلة جهودهما المشتركة خدمة للعلاقات الثنائية بين البلدين، ونصرة لقضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.