رسالة “ردع مدّوية” توجهها الولايات المتحدة إلى إيران !

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية “رسالة ردع مدوية” إلى إيران، حذرتها من من تداعيات التعرض للقوات الأمريكية، في سوريا والعراق.

وكشفت الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم الأربعاء، إنها أرسلت “رسالة ردع مدّوية” ومباشرة إلى إيران، حول استعداد أمريكا لحماية أفرادها ومصالحها بقوة.

وذكر المصدر ذاته أنه “في أواخر الشهر الماضي، (في 26 أكتوبر) نفذ الجيش الأمريكي ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له”.

“وكانت هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس ردا على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة إلى حد كبير ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا”، يضيف البيان.

إيران تنفي تدخلها في أي هجوم..

ووجّهت إيران، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفتها “ادعاءات الولايات المتحدة بتدخل طهران، في الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق”.

واعتبر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أن “جميع الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع”، مؤكدا أن “إيران لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية، في سوريا والعراق”.