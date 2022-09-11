رسالة “سريّة” لإليزابيث الثانية لا تُفتَح قبل العام 2085

تحدثت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن “رسالة سريّة” كتبتها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، مع توصية بأن لا تفتح قبل العام 2085.

رسالة إليزابيث الثانية السريّة وجّهت إلى سكان مدينة سيدني الأسترالية، حيث يحتفظ بها حاليا داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة، حسب الصحيفة.

وكتبت الملكة الرسالة في نوفمبر 1986، بعد أعمال الترميم الرئيسية لمبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني، حيث تخبّا الرسالة الآن.

ووضعت الرسالة في إطار داخل علبة زجاجية، بحيث لا تظهر منها سوى تعليمات الملكة، التي توصي بعدم قراءتها قبل حلول العام 2085.

وجاءت تعليمات الرسالة كالتالي: “إلى عمدة سيدني، تفضل بفتح هذا الظرف في يوم مناسب من اختيارك من العام 2085، وانقل رسالتي إلى مواطني سيدني“.