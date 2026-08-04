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“رسالة شكر” تونسية إلى مجمّع سونلغاز

الشروق أونلاين
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“رسالة شكر” تونسية إلى مجمّع سونلغاز
ح.م
تونس والجزائر

وجّه الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، رسالة شكر إلى إدارة وأعوان شركة سونلغاز الجزائرية، نظير جهودهم في ضمان استمرار تزويد تونس بالطاقة الكهربائية، خلال فترة وصفها بالاستثنائية.

وقال المسؤول التونسي في رسالته:”نتقدم إليكم بأصدق عبارات الشكر والامتنان، تقديرا للدعم المتواصل الذي تقدمونه. من خلال تزويد تونس بالطاقة الكهربائية، خلال هذه الفترة الاستثنائية، التي تشهد ضغطا غير مسبوق على منظومتنا الكهربائية”.

مضيفا:”لقد جسد هذا التعاون روح التضامن والأخوة التي تجمع تونس والجزائر، وعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مؤسستينا. بما أسهم في دعم استمرارية المرفق العمومي الكهربائي، والتخفيف من آثار الظروف المناخية الصعبة، وارتفاع الطلب على الطاقة”.

قبل أن يتابع:”وإننا نثمن عاليا ما أبدته شركة سونلغاز من استعداد دائم للتعاون والتنسيق. مؤكدين أن هذه المبادرات النبيلة، تعزز الشراكة القائمة بين مؤسستينا، وتكرس قيم التكامل والتآزر بين بلدينا الشقيقين”.

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