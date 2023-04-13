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رياضة

رسالة غامضة من ديلور إلى المدرب “العنصري” غالتيي

علي بهلولي
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رسالة غامضة من ديلور إلى المدرب “العنصري” غالتيي
الأرشيف
أندي ديلور رفقة مدربه في فريق نيس كريستوف غالتيي، خلال موسم 2021-2022.

وجّه اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، الخميس، رسالة مُثيرة للجدل إلى المدرب الفرنسي كريستوف غالتيي المُتّهم بِمُعاداته للمسلمين والسّود.

ويمرّ التقني الفرنسي غالتيي المدرب الحالي للفريق المحلّي باريس سان جيرمان بِوضعية حرجة، بعد اتّهامه بِالعنصرية، وأنّه يمقت اللاعبين المسلمين والسّود والذين يُصرّون على صوم رمضان.

ولجأ المهاجم ديلور إلى موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، لكنّه اكتفى بِنشر صورة للمدرب غالتيي، تُظهره وكأنّه يستغرب الاتّهامات المُوجّهة ضدّه (مُدرجة أدناه).

وفسّرت الصّحافة الفرنسية ما أقدم عليه مهاجم “الخضر” بِالتضامن مع التقني غالتيي.

ويعرف المهاجم ديلور التقني غالتيي جيّدا، حيث درّبه في فريق نيس الفرنسي في موسم 2021-2022.

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