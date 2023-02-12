رسالة مؤثرة تركتها فتاة سورية لوالدها قبل أن تموت تحت الأنقاض

عثر رجال الإنقاذ على رسالة مؤثرة كتبتها فتاة سورية إلى والدها من تحت الأنقاض قبل وفاتها في الزلزال الأخير.

وكان منزل ناصر الوكاع انهار في قرية جنديرس شمال غربي سوريا، ما أدى إلى مقتل زوجته و5 من أطفاله، بينما تمكن المنقذون من إخراج ثلاثة من أبنائه أحياء، حيث كانوا مصابين بكدمات مختلفة.

كما تم انتشال جثتي الابنة الكبرى هبة وشقيقتها الصغرى إسراء التي ماتت بين ذراعيها، وعثر بالقرب منهم على جثة أختهما سميحة.

وتحت الأنقاض، عُثر على رسالة مؤثرة كتبتها هبة بخط جميل في دفتر ملاحظات، وتركتها لوالدها المكلوم، قالت فيها:”:”اللهم إني أستودعك أغلى ما أملكفاحفظه لي… أنت في حفظ الله وفي قلبي أنا..أبو فيصل” وهي كنية والدها.

وفوق كتل خرسانية ، صورت الكاميرات، والد هبة وهو يبكي زوجته وأبناءه الخمسة الذين لم تقتلهم البراميل المتفجرة والطائرات، ولكن قتلهم الزلزال في لحظات.