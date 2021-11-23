رسالة مؤثرة للإعلامية أسماء مصطفى قبل وفاتها!

تداولت وسائل إعلام مصرية وعربية الرسالة الأخيرة للإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، والتي شاركتها عبر حسابها على فيسبوك.

وجاء في الرسالة: “معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب إنه قرب من الموت وربنا بينجيه ويقف معاه، كل شوية يقرب ويبعد، الدنيا فى نظره بتصغر، وبيحس إنه كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته، وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه، دول بس اللي بيفضل فاكرهم”.

وأضافت: “حتى لو حد كان مزعله أو فيه موقف، وجت السيرة بالصدفة، حقيقي بكون مش فاكرة أساسا، بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله، فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة”.

كما وجّهت رسالة شكر لزوجها النائب أيمن أبو العلا، قالت بها :” أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما اتجوز لأنى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسألني كنت أقولها عايزة اتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسي”.

وأردفت: “كانت تدعي وتقولي ربنا يرزقك بالي يقدرك ويريح قلبك يكون ابن أصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلي مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زي ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالي وحد يقدرني ..وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاثنين رزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها”.

وتابعت :”المرض الملعون ده دمرني لكن هو شايفني أحلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهري وسندي فى دنيتي ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدي المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا”.

وتوفيت أسماء مصطفى، صباح الاثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلن البرلماني وعضو مجلس النواب المصري الدكتور أيمن أبو العلا وفاة زوجته ووالدة طفليه.

وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: “انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت المذيعة المصرية قد أعلنت في أفريل الماضي، إصابتها بمرض السرطان وخضوعها لجراحة دقيقة وخطيرة لإزالة ورم سرطاني، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت لانتكاسة بعدها بشهرين، حيث اكتشفت أن الأطباء لم يتمكنوا من إزالة الورم، وهو ما تطلب خضوعها من جديد لبروتوكول علاج مكثف بالأدوية الكيمائية.

وقبل أيام تدهورت حالتها الصحية، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى لكنها فارقت الحياة بعد أن هزمها المرض وتمكن منها.

يذكر أن أسماء مصطفى صحافية وإعلامية، كانت تقدم عدة برامج صباحية في فضائية “أكسترا نيوز” وفضائيات أخرى.