رسالة “مؤثرة” من رئيس نادي ليون إلى بن زيمة:”جمعت بين الجزائر وفرنسا”

“كنت قويا على الدوام، وجمعت روابط صداقة عميقة بين الجزائر وفرنسا، وكنت نموذجًا يحتذى به”. كانت هذه الكلمات جزءا من رسالة وجّهها رئيس نادي ليون الفرنسي لكرة القدم جون ميشال أولاس، إلى كريم بن زيمة بعد تتويجه بالكرة الذهبية.

وقال أولاس في رسالته التي تناقلتها وسائل إعلام رياضية:”جميعنا فخورون بك، وبرحلتك من أكاديمية ليون إلى ريال مدريد”. وأضاف:”وهذه الكرة الذهبية الرائعة، خطوة أخرى في مشوارك”.

وتابع أولاس:”أنت أسطورة كرة القدم، ونموذج للأجيال المقبلة. قوي أنت طيلة تاريخك، مع روابط صداقة عميقة بين الجزائر وفرنسا”.

وختم رسالة رئيس ليون إلى بن زيمة بالقول:”هذه الكرة الذهبية، هي تتويج الشعب.لكنها أيضا مثال لكلّ من يسعى لتحقيق حلمه، لكنه بحاجة لمصدر إلهام يمنحه الثقة بالنفس”.

زيدان عن بن زيمة: نحن أخوان نشترك في نفس الأصول الجزائرية

يحبّ نجم كرة القدم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن زيمة، مناداة مواطنه زين الدين زيدان بـ”الأخ الأكبر”، حسب ما ذكره زين الدين بمناسبة تتويج كريم بالكرة الذهبية، دون أن يغفل الإشارة إلى قدوم كلتا عائلتيهما من الجزائر.

وقال زيدان في تصريح لصحيفة “ليكيب” المتخصصة:”أعتبر نفسي أخا كبيرا لكريم. هذا ما نفضّل مناداة بعضنا به، الأخ الصغير والأخ الأكبر”.

وأضاف زيدان المتوّج بآخر كرة ذهبية للاعب فرنسي منذ 24 عاما:”لدينا نفس الخلفية تقريبًا، نشأنا في حي بسيط، ولم يكن كل شيء سهلاً بالنسبة لنا في البداية”.

مضيفا:”كنا شبابا من الضواحي، نحلم بأن نصبح لاعبي كرة قدم محترفين. وقد حققنا ذلك من خلال العمل الجاد”.

ليتابع قائلا:”لدينا بالفعل الكثير من الأشياء المشتركة، بما في ذلك أصولنا. إذ أن كلتا عائلتينا قدمت من الجزائر، من منطقة القبائل الصغرى، وقد تحدثنا عن هذا عدّة مرات”.