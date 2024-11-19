رسالة مؤثرة من فيدرير إلى رافاييل نادال

وجه أسطورة التنس السويسري روجر فيدرير رسالة مؤثرة للإسباني رافاييل نادال.

ويخوض نادال آخر بطولة خلال مسيرته الرياضية، في نهائيات بطولة كأس ديفيز التي تستضيفها مدينة مالاغا الإسبانية.

وستلعب إسبانيا مع هولندا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في إطار دور الثمانية للمسابقة.

وقال فيدرير، في رسالة نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”: “بينما تستعد للاعتزال من رياضة التنس، لديّ بعض الأشياء لأشاركها معك قبل أن أتأثر عاطفياً”.

🚨🚨🚨 رسالة الأسطورة روجر فيدرير للأسطورة رافاييل نادال عبر حسابه في انستغرام 🥹 “بينما تستعدّ للاعتزال من رياضة التنس، لديّ بعض الأشياء لأشاركها معك قبل أن أتأثر عاطفياً”. “لنبدأ بالأمر الواضح .. لقد تغلبتَ عليّ كثيراً. لقد تغلبتَ عليّ أكثر مما تمكنتُ من التغلّب عليك. لقد… pic.twitter.com/T5m3AxVkxA — عشاق التنس Arab Tennis (@ArabTennis20) November 19, 2024

وأضاف: “لنبدأ بالأمر الواضح.. لقد تغلبتَ عليّ كثيراً، لقد تغلبتَ عليّ أكثر مما تمكنتُ من التغلّب عليك، تحدّيتني بطرق لم يستطع أحد غيرك أن يفعلها، على الملاعب الترابية، شعرتُ وكأنني أدخل إلى حديقة منزلك. جعلتني أعمل بجدية أكبر ممّا كنتُ أتخيل أن أتمكن من فعله لمجرد الحفاظ على مكاني”.

وتابع: ” لقد جعلتني أعيد تصوّر طريقة لعبي، حتى أنني ذهبت إلى حدّ تغيير حجم رأس مضربي، على أمل الحصول على أي ميزة”.

“كما قال الأسطورة السويسري في رسالته للأسطورة نادال: “لست شخصاً يؤمن بالخرافات كثيرا، لكنكَ أخذت الأمر إلى المُستوى التالي.. في قرارة نفسي، أحببت الأمر برمّته، لأنه كان فريداً من نوعه، وكان خاصاً بك”.

وختم فيدرير: “وهل تعلم أيضاً يا رافا.. لقد جعلتني أستمتع باللعبة أكثر”.