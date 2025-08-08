-- -- -- / -- -- --
حركة "موداف" ترفض منطق الابتزاز والتخويف:

رسالة ماكرون “تسيء” إلى ملايين الفرنسيين من أصول جزائرية

ح.م

عبّرت الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا “موداف”، الخميس، عن استنكارها لمضمون الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي لوزيره الأول، والتي تستهدف الجزائر، معتبرة إياها” انزلاقا مشينا وأحادي الجانب”.
وجاء في بيان صادر عن الحركة، أنه “من خلال استهداف الجزائر في مسائل الهجرة والأمن ونشر هذه الرسالة علنا، يغذي الرئيس الفرنسي بشكل خطير المفاهيم المغلوطة ويضفي الشرعية على الخطابات المسيئة التي تطال ملايين الفرنسيين من أصول جزائرية”.
كما شجبت الحركة ما اعتبرته “نهجا عقابيا قائما على إلغاء الاتفاقيات الثنائية واستهداف القنصليات واستغلال ملف الهجرة كورقة ضغط سياسي”، معتبرة أن “إستراتيجية التصعيد هذه تضر بمصلحة الشعبين”.
كما ذكرت بأن “التصريحات المتكررة لوزير الداخلية الفرنسي ضد الجزائر، خلال أشهر عديدة، مهّدت الطريق لهذا التشدّد”، مضيفة أن رسالة الرئيس الفرنسي “تظهر بأن هذه الانزلاقات لم تكن معزولة، كون رئيس الدولة يقرها ويضخمها ويؤيدها كليا من خلال فعل سياسي معلن”.
وخلص بيان الحركة إلى التأكيد بأن “الجالية الجزائرية، التي تضم ملايين النساء والرجال، منخرطة كليا في جميع مستويات المجتمع الفرنسي، على سبيل الذكر لا الحصر الصحة والتعليم والجمعيات والاقتصاد والفنون والبحث، وهي ليست عبئا ولا تهديدا وإنما ثروة مشتركة”، داعية في هذا الصدد إلى “تعاون متبادل، واضح ومحترم، بعيدا عن منطق الابتزاز والتخويف.

