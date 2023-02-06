رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عبر وزيره للداخلية الذي يجري زيارة إلى البلاد تدوم يومين.

واستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الفلسطيني زياد محمود محمد هب الريح.

وحسب بيان للوزارة، فقد حمل الوزير الفلسطيني رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدد له فيها “قناعته المطلقة بمبادرة الجزائر من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وأثنى هب الريح في تصريح أدلى به عقب اللقاء، على “متانة العلاقات التي تربط الجزائر بفلسطين، باعتبارها البلد الثاني لكل فلسطيني”.

وأكد الوزير أن أول قرار تم اتخاذه في ظل المستجدات الحالية على الساحة الفلسطينية، هو “تأكيد أهمية انطلاق الحوار الوطني بهدف تحقيق الوحدة الفلسطينية”.