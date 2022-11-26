رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره التونسي

يقوم وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، السبت، بزيارة عمل إلى تونس، حيث حظي باستقبال من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية “بهذه المناسبة، أبلغ الوزير لعمامرة تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، ونقل إليه رسالة أخوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وتعميق سنة التشاور والتنسيق“.

وأضاف البيان “اللقاء شكل فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر، كما تم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية، حيث أكـد الطرفان على توافق رؤى ومواقف البلدين الشقيقين حول التهديدات المشتركة وسبل التصدي لها”.

ومن جانب آخر، أجرى الوزير لعمامرة محادثات مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، تطرقا خلالها إلى الاستحقاقات المقبلة التي تهم الطرفين سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.