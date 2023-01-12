رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره الكونغولي

سلَم وزير الخارجية رمطان لعمامرة رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره الكونغولي جون كلود غاكوسو، والذي يترأس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.

وحسب بيان للخارجية فقد استُقبل لعمامرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، ببرازافيل عاصمة الكونغو، من قبل الرئيس دونيس ساسو نغيسو، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان أنه “على ضوء ما حملته رسالة رئيس الجمهورية من تجديد العزم على تعزيز سنة التواصل والتنسيق بين قائدي البلدين وترسيخ سعيهما المشترك لتوطيد علاقات الأخوة والتعاون، شكل اللقاء فرصة لاستعراض الآفاق الواعدة للرفع من وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في سياق الاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة خلال هذا العام، إلى جانب مناقشة الأوضاع الدولية والاقليمية والتحديات التي خلفتها على الدول والشعوب الافريقية”.

وتابع أنه “في هذا السياق، وباسم رئيس الجمهورية، جدد لعمامرة التعبير على دعم الجزائر للجهود التي يبذلها الرئيس دونيس ساسو نغيسو على رأس لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا والتي من شأنها توفير الشروط الضرورية لإنجاح مسار المصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق”.

ومن جانبه “عبر الرئيس دونيس ساسو نغيسو عن تقديره لمساعي أخيه الرئيس عبد المجيد تبون التي تعكس التزامه بالمساهمة في تعزيز العمل الافريقي المشترك في إطار المنظمة القارية وتوحيد أصوات ومواقف الدول الافريقية على الساحة الدولية، كما حمل الوزير لعمامرة نقل تحياته الخالصة إلى أخيه الرئيس تبون، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق معه على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف بناء على ما يجمع البلدين من التزام ثابت بالمبادئ والأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي”.

ومن جهة أخرى، أشار البيان، الى أن لعمامرة أجرى محادثات ثنائية مع نظيره الكونغولي جون كلود غاكوسو، تركزت حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة وكذا التشاور والتنسيق بشأن المواعيد المرتقبة قاريا ودوليا.