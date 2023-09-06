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رسالة من الملك سلمان إلى الرئيس الانتقالي لبوركينافاسو

الشروق أونلاين
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رسالة من الملك سلمان إلى الرئيس الانتقالي لبوركينافاسو
ح.م
جانب من اللقاء

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الأربعاء، رسالة شفهية إلى النقيب إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينافاسو.

وتتعلق هذه الرسالة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، “بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك”.

وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله من قبل قائد الانقلاب العسكري في بوركينافاسو.

ونقل المستشار السعودي “تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته لحكومة وشعب بوركينا فاسو بالمزيد من التقدم والازدهار”، يقول المصدر.

من جهته، عبّر النقيب تراوري عن “احترامه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة”.

كما جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وأصبح تراوري رئيسا انتقاليا في بوركينافاسو بعد انقلاب عسكري في سبتمبر 2022، على رئيس المجلس العسكري السابق بول داميبا.

وكان داميبا قد تولى السلطة بدوره إثر انقلاب على الرئيس الأسبق المنتخب روش كابوري في نهاية جانفي من نفس العام.

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