“رسالة” من حجام إلى بيتكوفيتش

سجّل اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد جوين حجام مساء السبت، أوّل هدف له في مشواره الاحترافي.

وفاز فريق يانغ بويز بِنتيجة (5-1) على الضّيف نادي بال، في مباراة لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة السويسرية.

وأمضى حجام الهدف الرّابع لِفريق يانغ بويز في الدقيقة الـ 46، وهو أول توقيع في المشوار الرياضي لِهذا المدافع الأيسر البالغ من العمر 20 سنة.

وعزّز فريق يانغ بويز صدارته بعد هذا الانتصار بِرصيد 54 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف فريق سيرفات بِفارق نقطة واحدة. ويشغل نادي بال الرّتبة الـ 9 بِمجموع 31 نقطة.

ويكون جوين حجام قد بعث رسالة إلى النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل الاعتماد عليه في النّسخة الجديدة لـ “الخضر”. عِلما أن هذا اللاعب الفتيَّ خاض مقابلتَين دوليتَين مع المنتخب الوطني في العام الماضي.

وتنتظر “مُحاربي الصّحراء” مقابلتان ودّيتان بِالجزائر، أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي، على التوالي.