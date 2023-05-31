رسالة من دولة فلسطين إلى الرئيس تبون.. هذا ما جاء فيها (فيديو)

جانب من لقاء الرئيس تبون مع السفير الفلسطيني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز محمد محمود أبو عيطة، الذي حمل إليه رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحسب بيان للرئاسة، فقد جرى استقبال السفير أبو عيطة بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد النذير العرباوي.

وقال السفير الفلسطيني في تصريح عقب لقائه مع الرئيس تبون:”تشرّفنا بتسليم رسالة هامة من الرئيس محمود عباس، تؤكد عمق العلاقة الفلسطينية الجزائرية، والاهتمام الفلسطيني بتوطيد أواصرها”.

وتابع السفير أن الجزائر تقوم “بدور هام وكبير وعظيم على المستوى العربي والدولي، من أجل خدمة ودعم القضية الفلسطينية”.

مضيفا:”هنالك شكر وتقدير كبير على ما قامت به الجزائر، بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. لتؤكد دحض الرواية الصهيونية، وفضح الجرائم التي ارتكبتها عصاباتها في حقّ الشعب الفلسطيني”.

“حملت أيضا رسالة من الرئيس تبون إلى الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، بأن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين”، يضيف أبو عيطة.

مردفا:”الرئيس تبون أكد ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. كطريق إجباري لتحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى”.