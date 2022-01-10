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جواهر

رسالة من رقيب في الحرب العالمية الثانية تصل إلى أرملته بعد 76 عاما!

جواهر الشروق
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رسالة من رقيب في الحرب العالمية الثانية تصل إلى أرملته بعد 76 عاما!

وصلت رسالة بالغة الأهمية لأرملة رقيب في الجيش كان قد كتبها مع نهاية الحرب العالمية  الثانية في ديسمبر 1945، ولم تسلم إليها.

وكان الرقيب، جون غونسالفيس، كتب الرسالة أثناء وجوده في ألمانيا، بعد 3 أشهر من النهاية الرسمية للحرب العالمية الثانية، وكان شابا يبلغ من العمر وقتها 22 عاما، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

واكتشف العمال في منشأة توزيع الخدمة البريدية الأمريكية في بيتسبرغ مؤخرا الرسالة،  واتصلوا بأرملة غونسالفيس، أنجلينا غونسالفيس، وقاموا بتسليمها لها.

وكان غونسالفيس وجه الرسالة إلى والدته، والتي شكا لها فيها من جودة الطعام في ألمانيا، وأكد أنه لم يكن يستمتع به، لكنه طمأنها أنه بصحة جيدة، وتمنى أن يراها قريبا.

من ناحيتها، أعربت زوجة غونسالفيس، الذي توفي في عام 2015، عن سعادتها البالغة بوصول رسالته لها، مؤكدة أن كلماته تشعرها أنه مازال موجودا معها.

وقالت أنجلينا عن زوجها الراحل: “لقد أحببته كثيرا وكان رجلا طيبا، ما زلت أشعر بوجوده، إنني أشعر به حقا”.

وأرفقت منشأة توزيع الخدمات البريدية الأمريكية مذكرة إضافية إلى أنجلينا غونسالفيس، تؤكد لها فيها أنها غير متأكدة من مكان وجود رسالة زوجها الراحل على مدى العقود السبعة الماضية، وأن “تسليمها كان أمرا بالغ الأهمية”، بحسب تعبير المنشأة.

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