-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
كلمة مصوّرة جديدة لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام
رياضة

“رسالة” من ليريس إلى بلماضي

علي بهلولي
  • 95
  • 0
“رسالة” من ليريس إلى بلماضي
ح.م

نال الدولي الجزائري مهدي ليريس، الأربعاء، جائزة أفضل لاعب في فريق ستوك سيتي لِفترة شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تغريدة عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، لِإدارة نادي ستوك سيتي.

وتألّق ليريس في الشهر الماضي بِتسجيله هدفا وتوزيعه تمريرة حاسمة، مع خوضه خمس مقابلات أساسيا في بطولة إنجلترا للقسم الثاني.

وإذا كان مهدي ليريس ينشط مدافعا في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، فإنه بِالمُقابل يشغل منصب متوسّط ميدان أو حتّى جناح في نادي ستوك سيتي.

وغاب مهدي ليريس عن المقابلات الأربع للمنتخب الوطني في سبتمبر وأكتوبر الماضيَين (تنزانيا والسنيغال وجزر الرأس الأخضر ومصر)، بعد أن حضر وقائع لقاءَي جوان المُنصرم (أوغندا وتونس). فهل ترفع هذه الجائزة فرص إدراجه ضمن قائمة لاعبي جمال بلماضي، في مواجهتَي الصّومال والموزمبيق؟

مقالات ذات صلة
هل سينال دراوي التفاتة من بلماضي

هل سينال دراوي التفاتة من بلماضي

مدرب أهلي جدة يشيد بمحرز

مدرب أهلي جدة يشيد بمحرز

بيبي يحطم رقم الإيطالي توتي في دوري أبطال أوروبا

بيبي يحطم رقم الإيطالي توتي في دوري أبطال أوروبا

بوعناني يخسر نقاطا كثيرة قبل “الكان”

بوعناني يخسر نقاطا كثيرة قبل “الكان”

عبدلي مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدرجة الثانية الفرنسية

عبدلي مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدرجة الثانية الفرنسية

مدرب الأهلي السعودي: “محرز.. موهوب ونستفيد منه دائما”

مدرب الأهلي السعودي: “محرز.. موهوب ونستفيد منه دائما”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد