“رسالة” من ليريس إلى بلماضي

نال الدولي الجزائري مهدي ليريس، الأربعاء، جائزة أفضل لاعب في فريق ستوك سيتي لِفترة شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تغريدة عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، لِإدارة نادي ستوك سيتي.

وتألّق ليريس في الشهر الماضي بِتسجيله هدفا وتوزيعه تمريرة حاسمة، مع خوضه خمس مقابلات أساسيا في بطولة إنجلترا للقسم الثاني.

وإذا كان مهدي ليريس ينشط مدافعا في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، فإنه بِالمُقابل يشغل منصب متوسّط ميدان أو حتّى جناح في نادي ستوك سيتي.

وغاب مهدي ليريس عن المقابلات الأربع للمنتخب الوطني في سبتمبر وأكتوبر الماضيَين (تنزانيا والسنيغال وجزر الرأس الأخضر ومصر)، بعد أن حضر وقائع لقاءَي جوان المُنصرم (أوغندا وتونس). فهل ترفع هذه الجائزة فرص إدراجه ضمن قائمة لاعبي جمال بلماضي، في مواجهتَي الصّومال والموزمبيق؟