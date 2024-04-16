رسالة من ماكرون إلى ريال مدريد بخصوص مبابي

تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إمكانية مشاركة نجم الديوك، كيليان مبابي، في أولمبياد باريس.

وردّ ماكرون على سؤال يتعلق بمشاركة مبابي مع منتخب فرنسا في الأولمبياد، المقرر هذا الصيف، وقال في تصريحات لإذاعة “RMC Sport” الفرنسية: “سنبذل كل ما في وسعنا، ليكون لدينا فريق قادر على المنافسة.. ولدي ثقة في الأندية الفرنسية والأوروبية”.

وعما إذا كان يقصد بالأندية الأوروبية ريال مدريد ورئيسه بيريز، ردّ الرئيس الفرنسي: “عندما كنت أتحدث عن الأندية الأوروبية، هذا ما كنت أشير إليه”.

وحول مناقشته الموضوع مع مبابي، قال ماكرون: “لم أتحدث معه عن هذا الأمر، لكني آمل أن يسمح ناديه بمشاركته”.

وأضاف: “لدينا بطولة كأس أمم أوروبا قبل الأولمبياد، وهذه هي المشكلة.. وأعتقد أن الأندية يجب أن تساعدنا حتى نقدم عرضا رائعا.. أتمنى رؤية مبابي في أولمبياد باريس”.

وأكدت تقارير صحفية بأن ريال مدريد لن يسمح للاعبيه الدوليين الذين سيشاركون في اليورو وكوبا أمريكا، باللعب في الأولمبياد، لتفادي الإجهاد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويقترب نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من ترسيم انضمامه للنادي الملكي، في ظل رفضه التجديد مع النادي الباريسي.