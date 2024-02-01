رسامة مصرية تستولي على لوحات فنان روسي شهير.. وهذه عقوبتها بعد إدانتها!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تفاصيل استيلاء رسامة مصرية على لوحات فنان روسي شهير، بعد إدانتها بالحبس والغرامة المالية.

وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد قال القضاء كلمته بشأن تورط الفنانة غادة والي في سرقة تصميمات الفنان جورجي كوراسوف، واستخدامها كـ”غرافيتي” في جداريات إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وأضافت أن المحكمة الاقتصادية قضت، الثلاثاء، بحبس الرسامة 6 أشهر وتغريمها 140 ألف جنيه (نحو 4530 دولارا)، حيث استند الحكم إلى “اتهام والي بالاعتداء على الملكية الفكرية وسرقة 4 لوحات للفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بحي مصر الجديدة في القاهرة.

وقالت غادة والي في التحقيقات، إن شركتها تقدمت للحصول على مناقصة لعمل رسومات على جدران محطات المترو، وبالفعل حصلت على المناقصة، نافية سرقتها للرسومات محل التحقيقات.

وأوضحت أنها تعاقدت على عمل رسومات داخل محطات كلية البنات والعباسية وهليوبوليس وباب الشعرية وألف مسكن.

ويعد الحكم أول درجة يجوز الاستئناف عليه أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويجوز لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة أو إلغاء الحكم الصادر ضد غادة والى والقضاء ببراءتها، علما أن المحكمة فرضت كفالة تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه (نحو 324 دولارا).

وفي 2 جويلية 2022، نشر كوراسوف، عبر حسابه الرسمي تدوينة يقول فيها: “لقد تم استخدام لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي!، أنتظر الرد الرسمي حول سرقة لوحاتي في إحدى محطات المترو”.

وأشار الفنان المعروف بالأسلوب التكعيبي أن 4 من لوحاته المستخدمة في المشروع موجودة في الموقع الخاص به في قسم الأصول المبيعة، مؤكدا أن إحدى اللوحات المسروقة ليست عن مصر القديمة، بل عن اليونان القديمة.

وقتها دافعت والي عن رسوماتها، قائلة إن “التشابه وارد، بسبب اعتمادها نفس المدرسة التشكيلية التي ينتمي إليها الفنان الروسي، إلى جانب رسمهما للفن الفرعوني القديم، وأن هناك نقوشا فرعونية شبيهة توجَد في معابد الأقصر”.

في حين رفض كوراسوف تبريرات الفنانة المصرية، قائلا إن إحدى لوحاته تعود إلى 27 عاما، وأكد التمسك بحقه القانوني في إثبات السرقة، بينما أعلنت هيئة مترو الأنفاق المصرية إزالة اللوحات من المحطة.

وصرح المحامي أحمد حسن الذي تولى الدفاع عن الفنان الروسي لصحف محلية أن قرار وضع والي على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لا يزال ساريا، بعدما أصدرته النيابة العامة قبل نحو شهر.

وأثارت القضية ضجة واسعة في مصر حيث أعرب نشطاء عن خجلهم من الفعلة غير المبررة التي تعتبر بمثابة فضيحة لمصر قبل الرسامة.