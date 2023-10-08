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الجزائر
عبر دورات تكوينية تمتد إلى غاية نهاية 2023

رسكلة 19 ألف مستخدم مهني وتقني إداري بقطاع الصحة

ف. ع
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رسكلة 19 ألف مستخدم مهني وتقني إداري بقطاع الصحة
أرشيف

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن استفادة أزيد من 19 ألف مستخدم مهني وتقني إداري تابع لقطاع الصحة، من دورات تكوينية، تمتد إلى غاية نهاية السنة الجارية، وسيتمّ تجديد نمط الرسكلة بصفة “آلية” بداية عام 2024.
جاء في بيان لمصالح الوزارة أنّ هذه الدورات التكوينية تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون والشراكة بين وزارتي الصحة، والتكوين والتعليم المهنيين المبرمة بين مصالح الدائرتين الوزاريتين بتاريخ 25 أكتوبر 2022، والتي تهدف إلى تطوير التأهيلات المهنية وتعزيز كفاءات الموظفين التابعين لقطاع الصحة، من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه على المستوى المحلي.
وأفيد بأنّ مصالح الوزارتين شرعت في تجسيد بنود هذه الاتفاقية من خلال “إمضاء تعليمة وزارية مشتركة تحدد الكيفيات العملية لتطبيق محتوى الاتفاقية المذكورة أعلاه، كما توجّب العمل المشترك بين المؤسسات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصحة”.
من جهة أخرى، تم تصميم وصياغة برامج التكوين، بمشاركة مصالح القطاعين، من قبل مختصين وأساتذة في المهن المقترحة للتكوين والتي سيتم اعتمادها خلال دورات التكوين المزمع انطلاقها خلال الشهر الجاري في مجالات متعلقة بتقنيات التنظيف الاستشفائي وحفظ الصحة، صيانة العتاد البيوطبي، الطبخ والإطعام الاستشفائي، الاستقبال في المؤسسة الصحية، الأمانة الإدارية واستغلال البرامج المكتبية.
ولهذا الغرض، أشارت وزارة الصحة إلى “تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة من أجل تغطية التكاليف الناجمة عن تنفيذ بنود الاتفاقية”.

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