رسميا… ألكسندر أوكيدجا يغيب عن “الخضر” في كأس إفريقيا 2025

بسبب إصابة تستدعي عملية جراحية

سيغيب الحارس الدولي، ألكسندر أوكيدجا، بصفة رسمية، عن صفوف المنتخب الوطني خلال نهائيات كاس أمم إفريقيا 2025، المقررة نهاية السنة الجارية وبداية 2026، بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الرباط الصليبي وتمزق في الغضروف المفصلي، والتي ستستدعي خضوعه لعملية جراحية، ستبعده عن المنافسة لعدة أشهر.

وأعلن الحارس أوكيدجة، أمس الثلاثاء، في منشور على حسابه الشخصي على منصة “انستغرام”، عن تعرضه لإصابة مزدوجة ستجبره على الخضوع لعملية جراحية مستعجلة، قال فيه: “ببالغ الحزن، أُعلن أنني تعرضتُ مؤخرًا لإصابة لطالما خشيتها.. تمزق في الرباط الصليبي مصحوب بتمزق في الغضروف المفصلي، للأسف، تفاقمت هذه الإصابة بسبب مضاعفات عديدة”.

وأوضح حارس عرين “الخضر” في منشوره صعوبة القرار الذي اتخذه، مؤكدا: “للأسف، بعض التعقيدات زادت من حدة الإصابة. إنها مرحلة صعبة في مسيرتي، لكنني أركز حالياً فقط على العملية الجراحية القادمة وعلى مرحلة التعافي، محاطاً بأشخاص يساعدونني للعودة أقوى من أي وقت مضى”.

وختم الحارس الجزائري كلامه قائلا: “أتمنى لهم كل التوفيق، داخل الملعب وخارجه… شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم الداعمة. أراكم قريبًا”.

يذكر أن أوكيدجة كان انتقل مع بداية هذه الصائفة إلى نادي “آي إم تي” بلغراد بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ميتز الفرنسي، على أمل استعادة مستواه وإعادة بعث مشواره مع فريق ودوري جديد تحسبا لاستعادة ثقة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش والمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها بين 21 ديسمبر و18 جانفي المقبلين بالمغرب، لكن لسوء حظه تأتي هذه الإصابة لتخلط كامل حساباته.