رسميا.. إصلاح السانكيام الجديد بعد البكالوريا

مشروع سيمر عبر 4 مراحل و"الشروق" تنشر التفاصيل

تشرع وزارة التربية الوطنية رسميا، في تقييم امتحان مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك بغية الوصول إلى وضع “نظام تقييم” وطني عصري وناجع، إذ سيتم إطلاق مجموعة استبيانات رقمية لفائدة كافة المتدخلين في تنظيم وسير امتحان “السانكيام الجديد”، لجمع المقترحات وإبراز السلبيات في ظرف خمسة أيام ابتداء من تاريخ 24 جوان.

وبالإضافة إلى الانخراط التام في العملية التقييمية للمشروع، عن طريق المرور بأربعة مراحل أساسية، من خلال فتح نقاشات بناءة وحرة، سيتم جمع المعطيات وتحليلها تحليلا دقيقا عن طريق إخضاع نماذج لتقييمات كتابية سابقة بعد إعادة طبعها لإصلاحات شاملة، للوقوف على السلبيات والعمل على معالجتها وإبراز الإيجابيات والسعي لتثمينها.

وأوضح منشور وزاري صادر عن الأمانة العامة للوزارة، يحمل الرقم 343 مؤرخ في 31 ماي الفارط، موجه لمديري التربية للولايات، بأنه وبناء على مخرجات الندوة الوطنية لأيام 20 و21 و22 ماي 2023، فقد قررت الوزارة الشروع في “إصلاح” امتحان “السانكيام الجديد”، والذي جاء لتعويض امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الملغى بقرار رسمي في نوفمبر 2021، وذلك عن طريق تنظيم ندوات على مستوى المقاطعات التفتيشية، تليها ندوات على المستوى الولائي، ثم على المستوى الجهوي، وتختتم بعقد ندوة وطنية، يشارك فيها كل المتدخلين في تنظيم وسير إجراء امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وفق مجموعة ترتيبات وحزمة مواعيد.

وحسب نفس المصدر، يأتي كل ذلك لأجل تحقيق مسار “تغيير متدرج” في نظام التقييم التربوي، بشكل يسمح بإحداث تحول نوعي لعملية التقييم، بسيرورة متواصلة وديناميكية دائمة، تستجيب لكل الانشغالات المطروحة، للوصول إلى وضع “نظام تقييم” وطني عصري وناجع، يمكن من جمع معطيات حول التعلمات وتحليلها وتفسيرها لاتخاذ القرارات المناسبة، من خلال إظهار الإيجابيات والسعي لتثمينها، وإبراز السلبيات والعمل على استدراكها ومعالجتها.

وأعلنت الوزارة الوصية بأنه سيتم تقييم امتحان “بديل السانكيام” عن طريق اتباع إطار منهجي محدد واتخاذ مجموعة إجراءات تنظيمية ترتكز على مسارين متجانسين، فالمسار الأول يهدف إلى التدقيق في مدى تحقق الأهداف المسطرة في المناشير المنظمة للتقييم، بواسطة توجيه “استبيانات” للمتدخلين المباشرين في تنظيم وسير وإجراء التقييمات الكتابية ويتعلق الأمر بالمفتشين والمديرين والأساتذة، للإجابة عليها بصفة حصرية رقميا وذلك عبر النظام المعلوماتي للوزارة، في الفترة من 24 إلى 28 جوان الجاري.

وأما المسار الثاني فيهدف إلى فتح نقاشات بناءة حرة، تمكن جمع المعطيات وتحليلها وفق أربعة محاور رئيسية، ويتعلق الأمر أولا بمحور الإطار العام لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والثاني يخص التكوين على “السانكيام”، وثالثا إعادة طبع نماذج عن مواضيع سابقة أنجزت في الدورة الأولى للامتحان للتدقيق فيها من خلال تقييمها وتقويمها، ورابعا المحور الخاص بتسليط الضوء على ظروف إجراء التقييمات بشقيها الشفوية والكتابية، بالاستناد إلى نماذج وتجارب للإجراء عبر بعض المقاطعات.

ندوات “السانيكام” الجديد عبر المقاطعات في 17 جوان

وأضافت الوزارة بأنه سيتم الشروع في تنظيم الندوات كمرحلة أولى على مستوى “المقاطعات” يوم السبت 17 جوان الجاري، والعمل وفق أربع ورشات ينشطها مفتش اللغة العربية بالاشتراك مع مفتشي اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية، بمشاركة مديري المدارس الابتدائية العمومية، ومديري مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وأساتذة السنة خامسة لمواد اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية، وكذا ممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة “من إحدى مدارس المقاطعة”.

ويقوم مفتش كل مقاطعة بتشكيل لجنة بيداغوجية، تتكفل بمهمة حوصلة تقارير الورشات الأربع، ويرفعها إلى مدير التربية للولاية يوم الأربعاء 19 جوان.

مديرو التربية للإشراف على مرحلة “التقييم الثانية” للامتحان

وأفادت الوصاية بأنه تم تحديد 20 جوان، للانتقال إلى مرحلة التقييم الثانية، والتي ستنظم على المستوى المحلي وتناقش في أربع ورشات وتنشط من قبل مدير التربية، بمشاركة 60 عضوا يمثلون مختلف المصالح والأسلاك، ويتعلق الأمر بتعيين رئيس مصلحة التوجيه والامتحانات أو الدراسة والامتحانات، إلى جانب انتقاء رئيس لمصلحة التكوين والتفتيش أو رئيس مصلحة المستخدمين والتفتيش، بالإضافة إلى اختيار مفتش واحد للتوجيه المدرسي والمهني وثلاثة مستشارين للتوجيه المدرسي والإرشاد المدرسي والمهني، علاوة على ضبط قائمة تضم أربعة مفتشين للتعليم المتوسط تخصص مواد وقائمة أخرى تضم 12 مفتش للتعليم الابتدائي تخصص مواد، وقائمة ثالثة تضم أربعة مديري متوسطة، و12 مدير للمدرسة الابتدائية العمومية و12 مديرا لمؤسسة التربية والتعليم الخاصة.

بالإضافة إلى انتقاء قائمة تضم أربعة أساتذة للتعليم المتوسط، ممن ستسند لهم أقسام الأولى متوسط، و12 أستاذ للسنة خامسة ابتدائي وستة أعضاء ممثلين عن المكاتب الولائية لتنظيمات أولياء التلاميذ المعتمدة.

كما يقوم مدير التربية للولاية بتوزيع تقارير المقاطعات التفتيشية على الورشات، التي تتولى دراستها وحوصلتها حسب مجموعة محاور، ويرفعها يوم الخميس 22 جوان إلى رئيس الندوة الجهوية.

تقييم “بديل السانكيام” جهويا عبر 7 ولايات يومي 25 و26 جوان

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم “إصلاح” التقييمات الكتابية في مرحلتها الثالثة، على المستوى الجهوي يومي 25 و26 جوان، وستنظم على مستوى ولايات الجزائر، البليدة، سطيف، قسنطينة، سعيدة و تلمسان، حيث سيتم مناقشة الملف في أربع ورشات، وتنشط من قبل مديري التربية للولايات بحضور 10 مديرين للتربية، إلى جانب مشاركة كل من رئيس مصلحة التوجيه والامتحانات، رئيس مصلحة التكوين والتفتيش أو رئيس مصلحة المستخدمين والتفتيش، مفتشين للتوجيه المدرسي و المهني.

إلى جانب الحضور الإلزامي لأربعة مفتشين عن التعليم المتوسط، و10 مفتشين للتعليم المتوسط، بالإضافة إلى مشاركة 4 مديرين متوسطة، و10 مديرين للمدرسة الابتدائية وأربعة أساتذة للتعليم المتوسط ممن ستسند لهم أقسام الأولى متوسط، علاوة على انتقاء قائمة بـ10 أساتذة للسنة الخامسة ومستشارين اثنين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وممثلي التنظيمات الوطنية المعتمدة لأولياء التلاميذ في الولاية المحتضنة للندوة.

من جانبه، يقوم رئيس الندوة الجهوية بتوزيع تقارير الولايات على مستوى الورشات التي تتولى دراستها وحوصلتها، ويرفعها يوم الخميس 22 جوان إلى رئيس الندوة الجهوية “مديرية التربية مكان انعقاد الندوة”.

عرض حصيلة التقييمات شهر جويلية في ندوة وطنية

ولفتت الوصاية إلى أنه سيتم عرض مخرجات الندوات الجهوية، لتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، في الندوة الوطنية السنوية المخصصة لاستكمال تحضير الدخول المدرسي المقبل، أيام 11 و12 و13 جويلية، تحت إشراف وزير التربية الوطنية، والتي ستناقش في أربع ورشات وبمشاركة إطارات الإدارة المركزية، إطارات المفتشية العامة للتربية الوطنية، مديرو التربية للولايات، مديرو المؤسسات الوطنية تحت الوصاية، بالإضافة إلى حضور رؤساء مصالح ومفتشون للتعليم المتوسط والابتدائي ومديرو المدرسة الابتدائية وأساتذة للتعليم الابتدائي و المتوسط.

ويتم في نهاية الندوة توزيع تقارير الندوات الجهوية على الورشات، التي تتولى دراستها وحوصلتها حسب المحاور المذكورة، ثم إعداد تقرير حول المخرجات وأهم التوصيات والاقتراحات، لعرضها في الجلسة الختامية للندوة الوطنية، في شقها المتعلق بتقييم امتحان السانكيام الجديد.