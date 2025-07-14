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الجزائر

رسميا.. إطلاق خدمة دفع الزكاة عبر “بريدي موب”

محمد فاسي
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رسميا.. إطلاق خدمة دفع الزكاة عبر “بريدي موب”
أرشيف
خدمة دفع الزكاة عبر "بريدي موب"

أعلن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، اليوم الإثنين رسميا عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمزكّين دفع زكاة أموالهم إلكترونيًا عبر تطبيق “بريدي موب”، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بكل حساب ولائي للزكاة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما عقد وفد من إطارات الديوان الوطني للأوقاف، يوم 26 جوان، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من مؤسسة بريد الجزائر لبحث سبل تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال دعم استخدام تطبيق “بريدي موب” والموقع الإلكتروني الرسمي للديوان.

وأكد الديوان أن تفاصيل أوفى حول كيفية الاستفادة من هذه الخدمة ستُنشر لاحقًا عبر القنوات الرسمية.

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