رسميا.. إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات دعما للسكن الريفي

أعلن الوزير الأول نذير العرباوي، رسميا عن إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي سيخصص لدعم السكن الريفي.

وأكد الوزير الأول، الخميس، في كلمته خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تندوف، أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،”FNPOS”، سيقدم خدماته على المستوى الوطني، وقد خصص له غلاف مالي قدره 30 مليار دينار جزائري.

الوزير الأول: الرئيس تبون وافق على البرنامج التكميلي لولاية تندوف

كما أعلن العرباوي في كلمته عن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تندوف، والذي تبلغ تكلفته 29.5 مليار دينار ويضاف إلى هذا المبلغ البرنامج الجاري حاليا بغلاف مالي قدره 49 مليار دينار جزائري.

وأفاد الوزير الأول أن البرنامج موزع على العديد من القطاعات منها قطاع الري بـ 3 عمليات بغلاف مالي يقدر بـ 4.6 مليار دينار لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة مع ربط 4 آبار بحاسي عبد الله وانطلاق الدراسة من أجل تحويل المياه الصالحة لشرب جنوب – جنوب.

وفي قطاع الصحة تم إطلاق 3 عمليات بغلاف مالي 7.95 مليار دينار لإنجاز مستشفى 120 سرير بتندوف ومركز لتصفية الدم بـ 24 سرير، بالإضافة إلى إنجاز مستشفى 60 سرير بأم العسل

وبالنسبة لقطاع السكن تم اقرار 4 عمليات بغلاف مالي قدر بـ 7.15 مليار دينار يخص تجهيز 60 سكن محسن لفائدة الأطباء الأخصائيين وانجاز 500 مسكن عمومي ايجاري ومساعدة بقيمة مليون دينار تخص 2000 سكن الريفي و2000 قطع أرضية للتجزئات الاجتماعية.

الوزير الأول في زيارة عمل إلى تندوف

صباح الخميس، قام الوزير الأول نذير العرباوي، رفقة وفد وزاري بزيارة عمل إلى ولاية تندوف، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الوزير الأول سيلتقي خلال هذه الزيارة “بفعاليات المجتمع المدني من أجل الإعلان عن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ديسمبر 2023 ليضاف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه الولاية”.

“كما سيعاين الوزير الأول سير أشغال خط السكة الحديدية، المشروع الهام الذي سيربط مدينة تندوف ببشار وصولا إلى منجم غارا جبيلات والذي يشكل أحد ركائز التصور المتكامل لرئيس الجمهورية”.